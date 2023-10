Ristoranti stellati Abruzzo insieme, ecco cena 'Per loro'

Quattro ristoranti stellati abruzzesi firmano un menù unico per una serata speciale, finalizzata a contribuire alla realizzazione del progetto "Terapia Intensiva Neonatale d'eccellenza a Chieti". Un evento, dal titolo "Per loro", interamente a favore dell'associazione Speranzattiva Odv-Ets, che vedrà protagonisti i ristoranti stellati "al Metrò" di San Salvo (Chieti), "D.One" di Montepagano di Roseto degli Abruzzi (Teramo), "La Bandiera" di Civitella Casanova (Pescara) e "Villa Maiella" di Guardiagrele (Chieti).

L'appuntamento è per lunedì 13 novembre. La cena, offerta dai quattro ristoranti stellati, che per l'occasione firmeranno uno speciale menù unico, si terrà presso la Tenuta Coppa Zuccari di Città Sant'Angelo (Pescara) e avrà inizio alle ore 20:00. Il costo è di 150 euro e include anche i vini, messi a disposizione dalle cantine Marramiero e Valle Reale.

Il ricavato sarà interamente devoluto a Speranzattiva Odv-Ets. L'associazione, nata tra le corsie del reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell'Ospedale 'SS. Annunziata' di Chieti, rappresenta i genitori di neonati prematuri che, in quel reparto, hanno rischiato di perdere un figlio e offre assistenza e sostegno costante, di carattere morale, emotivo e pratico, alle mamme e ai papà che hanno i bimbi ricoverati sia nel reparto di Neonatologia sia in quello di Terapia Intensiva Neonatale.

Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a info@villamaiella.it o contattare lo 0871.809319.



