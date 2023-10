James Senese a Sulmona con il suo 'Stiamo cercando il mondo'

Approda a Sulmona il tour nazionale di James Senese 'Stiamo cercando il mondo', ventunesimo album di inediti della sua lunga e appagante vita artistica. Sabato 11 novembre, alle ore 21, si esibirà al teatro comunale. Il concerto è promosso dall'associazione culturale Nomadi fans club 'Un giorno insieme' di Sulmona per sostenere l'ambulatorio di Otorinolaringoiatria dell'Ospedale cittadino. Protagonista del 'Neapolitan Power', una delle rivoluzioni culturali più importanti della musica italiana, dopo 40 anni dall'esordio come solista con l'omonimo album, Senese torna con un lavoro sincero e appassionato, mantenendo fede a quell'urgenza espressiva che lo ha portato in quasi sessant'anni di musica, dagli Showmen con Mario Musella a Napoli Centrale insieme a Franco Del Prete, passando per il legame profondo con Pino Daniele, ad essere un punto di riferimento per molte generazioni di musicisti.

Senese soffia nel suo sax il dolore e la forza, la lotta, la paura, la guerra; il suo canto affronta i sentimenti in un alternarsi continuo di amore e rabbia di chi combatte una vita quotidiana per la dignità di vivere. In linea con una visione artistica priva di compromessi. 'Stiamo cercando il mondo' è l'ultimo capitolo di una lunga carriera mai corrotta dalle mode del momento nel quale l'artista napoletano continua a indicare la strada attraverso cui trovare la libertà: di esprimersi, di esistere, di amare. Oltre cinquant'anni di musica impegno e coerenza fanno di Senese uno degli artisti italiani più influenti, autentico punto di riferimento artistico per generazioni di musicisti. Ai suoi live un pubblico che unisce padri e figli in un rito che trascende il semplice concerto. Senese va visto dal vivo, alle soglie di ottanta anni anagrafici (ne ha 78) che sul palco diventano venti, e la sua musica, una dirompente miscela che unisce jazz, funk, afro con la radice musicale partenopea.

Per informazioni si può contattare il 389.9737620 oppure scrivere a vbisestile@gmail.com.



