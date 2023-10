Asili nido, all'Aquila accolto il 100% delle richieste

È del cento per cento la quota di assegnazione di posti negli asili nido comunali o convenzionati e accreditati con l'ente all'Aquila: tutte le 186 richieste presenti nella graduatoria del luglio scorso sono state soddisfatte e all'orizzonte si profila un ampliamento delle opportunità con bimbi con età compresa tra tre mesi e tre anni.

A parlarne sono stati il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, e l'assessore con delega alle Politiche educative e scolastiche e asili nido, Manuela Tursini, nel corso di una conferenza stampa cui ha preso parte anche il presidente del Consiglio comunale, Roberto Santangelo, i consiglieri comunali Laura Cococcetta e Guglielmo Santella e il segretario generale del Comune dell'Aquila, dirigente del Settore del Settore Politiche per il Benessere della Persona, Servizi demografici e Politiche di genere, Lucio Luzzetti.

È stata avviata la procedura, inoltre, per la concessione, dietro la corresponsione di un canone annuo, del Musp ex Micarelli per adibirlo a Nido d'infanzia, dove dei cinquanta bambini complessivi previsti 25 saranno ammessi da graduatoria comunale, mentre verranno incrementati di ulteriori 24 unità i posti convenzionati con il Nido situato all'interno di Nuova Casetta Fantasia, gestito dall'Afm. "All'Aquila, tutte le famiglie che hanno fatto richiesta hanno ottenuto un posto in asilo nido - ha ribadito Biondi - Un primato nazionale che, grazie a oculate politiche di bilancio e a una visione che ci vede in prima linea nel sostegno alle famiglie, ci consente di raggiungere il 60% della copertura sui nati nell'anno in corso".

"Considerate la raccomandazione europea - ha detto ancora - che prevede una soglia del 45%, e la condizione di area interna, ci sembra una risposta importante alle necessità delle mamme e dei papà, in linea con le politiche di governo. Si pensi che in media, i comuni periferici e ultraperiferici non raggiungono il 20% di soddisfazione. Per noi le famiglie sono il cuore della comunità e le fondamenta della rinascita. L'amministrazione pubblica ha il dovere di sostenerle affinché trovino una dimensione di vivibilità e anche in L'Aquila una città accogliente e a misura dei piccoli".



