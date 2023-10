A14, riaperto tratto in Abruzzo dopo incidente a bisarca

E' stato riaperto alle 14.30 il tratto di autostrada A14 tra Pescara ovest e Pescara nord, in direzione di Bologna, dove intorno alle 7.30, all'altezza del km 370, una bisarca era uscita di strada facendo precipitare sulla carreggiata alcune delle auto trasportate. Ferito il conducente del mezzo pesante. Non sono stati coinvolti altri veicoli.

Attualmente sul luogo dell'evento si transita su una corsia e si registrano 4 km di coda in direzione di Ancona/Bologna.

Autostrade per l'Italia consiglia agli utenti diretti verso Ancona/Bologna di uscire a Pescara ovest e, dopo aver percorso la viabilità ordinaria rientrare in A14 a Pescara nord.



