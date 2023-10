A14, incidente tra Pescara ovest e Pescara nord, tratto chiuso

Resta chiuso e non riaprirà presumibilmente prima delle 14 il tratto dell'A14 tra i caselli di Pescara Ovest e Pescara Nord, direzione nord, a causa dell'incidente avvenuto questa mattina intorno alle 7.30 quando una bisarca si è ribaltata perdendo cinque autovetture tra le quali una Ferrari: tre sono finite sul manto stradale, due nella scarpata sottostante insieme alla bisarca. Il conducente del mezzo pesante è stato trasportato in ospedale con varie fratture. Non sono stati coinvolti altri veicoli. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e personale della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia. Nell'immediato si sono formate lunghe code verso nord, poi il tratto è stato chiuso, con i mezzi dirottati sull'uscita Chieti-Pescara Ovest. Particolarmente complicato il lavoro per la rimozione dei mezzi

