Sanità: al via lavori per 16,2 milioni all'ospedale di Penne

Al via i lavori di ristrutturazione, ampliamento e messa a norma dell'ospedale San Massimo di Penne.

Gli interventi interessano sia il sistema tecnologico sia la gestione dell'edificio e riguardano l'ottimizzazione delle prestazioni dell'involucro edilizio, la realizzazione di impianti di riscaldamento, di raffrescamento e di illuminazione con elevati standard dal punto di vista energetico e con minore impatto sull'ambiente, la corretta gestione della ventilazione naturale e del raffrescamento passivo, la revisione della contrattualistica inerente ai servizi energetici, l'introduzione di sistemi di contabilizzazione individuale dell'energia per la sensibilizzazione alla riduzione dei consumi. L'investimento complessivo è pari a 16,2 milioni di euro.

Oggi conferenza stampa di presentazione dei lavori. Erano presenti, tra gli altri, il presidente della Regione Abruzzo ,Marco Marsilio, il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, l'assessore regionale alla Sanità, Nicoletta Verì, il presidente della V Commissione Sanità, Leonardo D'Addazio, il deputato Guerino Testa, il sindaco di Penne Gilberto Petrucci, il direttore generale della Asl, Vero Michitelli, il direttore sanitario della Asl, Rossano Di Luzio, il Vescovo dell'Arcidiocesi Pescara-Penne, Monsignor Tommaso Valentinetti, che ha impartito la benedizione del cantiere.

Nel corso della conferenza Marsilio ha scoperto un drappo tricolore sulla porta d'ingresso della palazzina medica del piano seminterrato, oggetto della prima fase dei lavori, rivelando il portale con i loghi della Regione Abruzzo, al centro, ai lati della Asl di Pescara e del Comune di Penne, a simboleggiare "l'unità di intenti volti alla riqualificazione ed al potenziamento del presidio ospedaliero dell'area vestina".

“Sappiamo che i lavori comporteranno periodi di disagio, di difficoltà nell’attività - ha detto Marsilio - ma li affronteremo tutti con la determinazione e anche con il sorriso sulle labbra perché l’obiettivo finale è avere un ospedale moderno, tecnologicamente avanzato, a misura delle esigenze dei pazienti. Domani approveremo con delibera di Giunta la rete ospedaliera, ultimo atto per permettere poi alla Commissione consiliare e al Consiglio regionale di approvare definitivamente la rete e classificare l’ospedale di Penne come merita al servizio dell’ intera area vestina e di tutta la provincia di Pescara". “Si tratta di un traguardo importante non solo perché abbiamo ottenuto fondi nell’ottica della riqualificazione di un presidio importante per l’ampio bacino di utenza che copre – ha dichiarato l’assessore Verí – ma soprattutto perché abbiamo dato avvio a quello che sarà il nuovo ospedale di Penne, sede di pronto soccorso ed ospedale di base con posti letto sia per acuti che per subacuti”. “Noi gli ospedali li apriamo, non li chiudiamo mai, perché il diritto alla salute è il diritto alla vita - ha detto Sospiri - E oggi lo abbiamo ribadito e dimostrato aprendo ufficialmente il cantiere per la ristrutturazione e l’ampliamento dell’Ospedale civile di Penne, un investimento complessivo di oltre 16milioni di euro utili a restituire piena efficienza al ‘San Massimo’, potenziando le strutture, gli ambulatori e i servizi, e a incrementare il personale per assicurare tutte le prestazioni necessarie. Avevamo promesso che non avremmo permesso la dismissione del nosocomio, ci siamo battuti in prima linea per impedirlo e oggi stiamo mantenendo gli impegni: Penne ripartirà con il suo Ospedale". "E' un giorno importante per la comunità di Penne e l'intera area vestina - ha affermato il sindaco Petrucci - l'inizio dei lavori di ristrutturazione dell'Ospedale 'San Massimo', attesi da quasi 40 anni, e la nuova classificazione sanitaria del presidio pennese (torna ospedale di base con sede di pronto soccorso) rappresentano un segnale di rinascita per il nostro territorio dopo anni di abbandono".



