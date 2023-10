Riaprono le Naiadi, tuffo in piscina del presidente Marsilio

Dopo l'Open Day del fine settimana, da oggi le Naiadi hanno ufficialmente riaperto così come aveva annunciato la scorsa settimana il gestore dell'impianto Riccardo Fustinoni, presidente del Club Aquatico che si è aggiudicato il bando ventennale. Questa mattina alla riapertura dell'impianto di viale Riviera Nord ha presenziato anche il presidente della Regione Marco Marsilio che si è tuffato in piscina per salutare la riapertura al pubblico dell'impianto.

"Siamo qui attrezzati per un impegno e un obiettivo raggiunto non solo per il sottoscritto - ha spiegato - quanto per la città di Pescara e Montesilvano e l'Abruzzo tutti quelli che amano gli sport acquatici e sanno quanto questo impianto rappresenti nella storia dello sport abruzzese. Le piscine sono in funzione la gente si iscrive e le squadre si allenano. Avevamo detto che ci sarebbe stata qualche settimana di attesa, ma che la stagione era salva e finalmente abbiamo una gestione che può durare decenni e che può fare investimenti".



