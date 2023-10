Regionali: Fina e D'Amico, 'tempo di valorizzare l'Abruzzo'

"È tempo di valorizzare le potenzialità di questa regione". Questa l'indicazione emersa dal confronto 'Abruzzesi davvero. Sanità, lavoro, sapere', iniziativa promossa a Tagliacozzo dal senatore Michele Fina all'interno delle Scuderie del Palazzo ducale Orsini - Colonna di Tagliacozzo (L'Aquila). Ospite, il candidato alla Presidenza della Regione Abruzzo Luciano D'Amico. "Nel disastro che sono stati questi cinque anni di amministrazione regionale - ha detto Fina - il peccato originale è stato senza dubbio la mancanza di attaccamento al territorio. L'interesse principale del governatore Marco Marsilio è stato quello di fare da puntello politico a Giorgia Meloni, curando perciò gli interessi politici e di partito a discapito di quelli degli abruzzesi. Luciano D'Amico al contrario ha messo in luce fin da subito la sua idea di spirito di servizio".

"Abbiamo speso anni di lavoro - ha aggiunto Fina - per rigenerare la classe dirigente sui territori, per dare credibilità nei dirigenti al partito regionale, a tutti i livelli. L'elezione alla segreteria di Daniele Marinelli è stato il culmine imprescindibile". Fina ha anche parlato di "Abruzzo isolato" su aeroporto e collegamenti viari e ferroviari.

Tra i temi affrontati nell'intervento da Luciano D'Amico, quello della sanità: "Non è ammissibile - ha detto l'ex rettore - che per fare un esempio, che un marchigiano abbia un'aspettativa di vita di quasi un anno in più rispetto a un abruzzese. Noi vogliamo affrontare i gravi disagi della sanità abruzzese, che riguardano in primo luogo le aree interne, e allo stesso tempo adottare un approccio che sia globale".

Sono intervenuti anche il sindaco di Tagliacozzo, Vincenzo Giovagnorio, la responsabile organizzazione del Pd Abruzzo Anna Paolini, il segretario del Pd Abruzzo Marinelli, la responsabile enti locali del Pd Abruzzo Manola Di Pasquale, la coordinatrice della segreteria regionale del Pd Emanuela Di Giovambattista, Paolo Antonelli dei Giovani Democratici abruzzesi, i segretari provinciali di Teramo e dell'Aquila del Pd, Piergiorgio Possenti e Francesco Piacente, il professor Antonio Poggiogalle, presidente del comitato civico spontaneo di Tagliacozzo.



