Niko Romito premiato n.1 da Gambero Rosso per 7 anni consecutivi

"Sono felice di essere qui, per me e per il mio gruppo. Un ennesimo passo avanti ed è bello ritrovarsi per il settimo anno consecutivo in questa posizione, a 96 punti della guida 'Ristoranti d'Italia' del Gambero Rosso.

Una gioia grande il podio; si attesta che ce la faccio, continuerò a farcela e ci proverò ancora". Così tira fuori tenacia e passione lo chef e imprenditore abruzzese Niko Romito, sul podio delle "Tre Forchette" col ristorante Reale a Castel di Sangro (L'Aquila) - insieme a Osteria Francescana di Massimo Bottura - della guida 2024 presentata dal Gambero Rosso al Teatro Quirino di Roma.

"E oggi tra i tanti premiati - ha aggiunto Romito - ho contato sei ragazzi usciti dalla mia Accademia. Per me è importante anche rilasciare qualcosa dell'idea di bellezza e del buono nella mia cucina, della ricerca e nel mio modo di fare impresa. Con Bulgari a Roma siamo alla settima apertura, e abbiamo fatto tanto all'estero per esportare la bellezza e le qualità italiane. Quando per sei mesi ho rappresentato l'Italia a Expo Dubai ho visto quanto voglia c'è nel mondo di assaggiare a morsi l'Italia, di mangiare italiano, di bere italiano, di conoscere lo stile e il modo di vivere italiano. Tutti insieme possiamo crescere". Nel gruppo oggi premiato con le "Tre cocotte" anche Spazio Niko Romito Bar e Cucina, a Roma.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA