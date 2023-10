Lavoro: Johnson Control conferma licenziamenti a Corropoli

Sempre più concreta la possibilità che lo stabilimento Johnson Controls dismetta la produzione del sito industriale di Corropoli (Teramo). La multinazionale americana ha confermato, infatti, la chiusura entro la fine dell'anno della produzione con l'avvio della procedura di licenziamento collettivo. È quanto emerge dal tavolo regionale richiesto dalle Organizzazioni sindacali sull'ennesima vertenza della provincia di Teramo, la Johnson Controls, convocato dall'assessore regionale Pietro Quaresimale.

Presenti le parti sociali, Natascia Innamorati della Fiom Cgil, con la Rsu Valter Trifiletti, Oscar Silvestri e Piero Mattioli, e Marco Boccanera della Fim Cisl. Alla riunione hanno preso parte anche il sottosegretario alla Presidenza della giunta regionale, Umberto De Annuntiis, il presidente dell'Unione dei comuni della Vibrata Vagnoni, il sindaco di Corropoli Dantino Vallese, e il vicesindaco di Alba Adriatica Pulcini.

"Nessun dato, nessun numero, solo la certezza dei licenziamenti - scrivono le forze sindacali - decisione unilaterale e totalmente inaccettabile". I margini di manovra, da quanto si apprende, sono molto ristretti e il rappresentante della multinazionale ha parlato di crisi del mercato e di piano generale di riduzione di costi e personale, facendo chiaramente intendere che non c'è spazio per soluzioni localistiche.

L'assessore Quaresimale, assieme a De Annuntiis, si è fatto carico di portare la vertenza al Ministero delle imprese e del made in Italy. Nella mattinata di sabato 21 ottobre ci sarà un corteo che passerà tra i comuni di Colonnella e Alba Adriatica.

"La nostra linea è chiara - ha sottolineato Quaresimale - stare al fianco dei lavoratori in un momento difficile per il loro futuro lavorativo e investire il governo di una vertenza che ha risvolti internazionali".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA