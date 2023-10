Danno neurologico, risposta differente tra maschi e femmine

Molte ricerche indicano una maggiore sensibilità e suscettibilità dei soggetti di sesso femminile al dolore cronico, specialmente a quello di origine nervosa (neuropatico), rispetto a quello maschile. Oggi uno studio ne svela la possibile causa: per la prima volta viene messo in luce il ruolo chiave svolto dal tessuto adiposo nella regolazione delle risposte infiammatorie e metaboliche specifiche legate al sesso biologico, gettando luce su alcuni fattori determinanti che spiegano la maggiore suscettibilità del sesso femminile al dolore neuropatico.

Lo studio, pubblicato sulla rivista iScience, è stato condotto congiuntamente dal Consiglio nazionale delle ricerche con l'Istituto di biochimica e biologia cellulare di Napoli (Cnr-Ibbc) e l'Istituto dei sistemi complessi di Roma (Cnr-Isc), dalla Fondazione Santa Lucia Irccs di Roma, dal Centro di Studi e Tecnologie Avanzate (Cast) dell'Università degli Studi 'D'Annunzio' di Chieti-Pescara e dall'Università Kore di Enna.

Se le divergenze tra maschi e femmine nella risposta al danno nervoso sono note da tempo, "cosa effettivamente innescasse le diverse risposte dopo una lesione nervosa era finora ignoto", spiega Sara Marinelli ricercatrice del Cnr-Ibbc, alla guida del team di ricerca. "Il tessuto adiposo, organo fino a non molto tempo fa considerato amorfo - sottolinea - è in realtà particolarmente dinamico nella comunicazione inter-organo, ed è capace di regolare, influenzare e modificare numerosi processi fisiologici e patologici, non soltanto di natura metabolica.

Oggi, abbiamo aggiunto un importante tassello alla comprensione di questo divario, scoprendo che questo organo partecipa attivamente alla riparazione di un danno neurologico in modo sesso-dipendente".

"Queste scoperte - viene sottolineato in una nota - aprono una prospettiva terapeutica nuova per affrontare i danni nervosi periferici, anche se saranno necessarie ulteriori ricerche per identificare bersagli più precisi e mettere a punto terapie diversificate a seconda del genere".



