All'Aquila la conferenza della Società italiana di economia

Migrazioni e inflazione, energia e disastri naturali, green economy e mercato del lavoro. Questi i temi della conferenza della Società italiana di economia che arriva nel capoluogo abruzzese dal 19 al 21 ottobre, ospitata dal Gran Sasso Science Institute con la collaborazione del Consiglio regionale e dal Comune dell'Aquila.

Sono attesi oltre 500 economisti in arrivo dalle università italiane ed estere: divisi in 120 sessioni tenute negli spazi del Gssi e dell'Emiciclo, presenteranno gli ultimi risultati accademici sulle tematiche portanti dell'incontro.

In particolare, i temi della teoria economica saranno discussi nella sessione dedicata a Luigi Pasinetti, economista italiano recentemente scomparso. L'economia internazionale, la tecnologia, il lavoro, le imprese, le catene globali del valore, i giovani e l'emigrazione, le questioni di genere, le disuguaglianze sono poi al centro di numerosi tavoli.

Tantissimi, e importanti, anche i temi dell'attualità economica come Pnrr e politiche internazionali.

La conferenza, organizzata dalla Sie e coordinata all'Aquila dall'area di Social Sciences del Gssi, ospiterà anche quattro plenarie: il keynote speech di Mariana Mazzucato (Ucl Londra) su 'Economic policies for the long term: mission orientation and state capabilities', l'incontro con Matthias Doepke (Lse), autore di una ricerca economica e di un libro sull'economia parentale, la presentazione del progetto della Sie dal titolo 'L'economia italiana negli anni venti' e infine una discussione sull'evoluzione delle imprese e dei settori economici, che prende spunto dai lavori accademici di Giovanni Dosi (Scuola Superiore Sant'Anna) sui temi dell'innovazione, dell'organizzazione d'impresa e della dinamica industriale, guidata dagli interventi dei professori Gianmarco Ottaviano (Bocconi) e David Soskice (Lse).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA