Vannacci sorvola sulle proteste, 'le mie libere riflessioni'

(v. 'Protesta contro Vannacci a Pescara,...' delle 18.43) Il generale Roberto Vannacci sorvola sulle proteste in piazza a Pescara e spiega, davanti alla sala consiliare gremita, di come è nato il suo libro 'Il Mondo al contrario'.

"Libere riflessioni - sottolinea - rispetto alla direzione presa dalla società negli ultimi decenni, e citando l'antropologa Ida Magli, in una società multietnica storicamente è provato che se le etnie sono poste alla pari c'è disordine, quando un'etnia prevale sulle altre c'è la pace".



