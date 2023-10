Torna all'Aquila il Festival delle Culture

Da lunedì 16 a giovedì 19 ottobre all'Auditorium del Parco all'Aquila torna il Festival delle Culture, la sezione dell'Aquila Film Festival dedicata al racconto delle tante culture del mondo attraverso i racconti e i volti di tante tra le persone straniere che risiedono o semplicemente abitano la città dell'Aquila.

Si tratta di proiezioni di film che trattano questioni sociali e culturali, diritti, voglia di pace (soprattutto in questi giorni) e che vogliono creare occasioni di incontro tra le persone, ancora di più se di lingue e tradizioni differenti, oltre a riportare in scena l'Orchestra Policulturale di Piazza Palazzo.

Sono sette i film selezionati, tutti riguardanti tematiche differenti a partire dai conflitti di stretta attualità: 'Klondike' di Maryna Er Gorbach è ambientato nel Donbass nel 2014, 'Sarah & Saleem - Là dove nulla è possibile' racconta una crisi personale di coppia che assume contorni politici nella Gerusalemme contesa. In occasione della proiezione di "Klondike", lunedì 16 ottobre alle 18.15, interverranno varie persone di nazionalità ucraina, compresi i rappresentanti della locale associazione '24 febbraio' e la musicista Marianna Volkova proporrà dei brani di musica tradizionale. Tra gli altri film in programma 'Il male non esiste' di Mohammad Rasoulof, drammatica riflessione sulla mancanza di libertà di espressione nell'Iran di oggi. In programma anche 'Totem - Il mio sole' di Lila Avilés che propone un delicato racconto di equilibri famigliari in Messico. Ancora 'Nezouh - Il buco nel cielo' di Soudade Kaadan racconterà con delicatezza le difficoltà, i dubbi e la forza con i quali il popolo siriano ha affrontato e sta ancora affrontando la guerra civile in Siria e le sue conseguenze.

'Casablanca Beats' di Nabil Ayouch racconterà la storia di un gruppo di ragazzi di Casablanca e del loro sogno di fare musica, anche con gli interventi di ragazzi della comunità marocchina a L'Aquila. 'Manodopera - Interdit aux Chiens et aut Italiens' di Alain Ughetto chiuderà il Festival delle Culture parlando della migrazione italiana del ventesimo secolo. Per informazioni e per il programma dettagliato: www.laquilafilmfestival.it



