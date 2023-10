Rivolta lancianese: FdI si dissocia, non facciamo polemica

(v. 'Scontro FdI-Pd su commemorazioni...' delle 11.45) Sulla polemica della commemorazione degli Eroi Ottobrini a Lanciano replica il segretario provinciale di Fratelli d'Italia, Antonio Tavani, che si dissocia dal comunicato inviato da un componente del direttivo di Lanciano.

"Mi piace ricordare - precisa Tavani - che abbiamo partecipato alla manifestazione con assessori e consiglieri comunali di FDI, convintamente, questo per sgombrare subito il campo da polemiche che forse riguardano qualcuno degli iscritti e non certo il partito lancianese, che se ne dissocia. E nelle polemiche non ci facciamo tirare in ballo. Non siamo un partito negazionista, e il gradimento di tanti italiani lo dimostra.

Siamo convinti che storicizzare nel racconto fatti ed eventi sia importante quanto il sacrificio di milioni di italiani, di ogni ceto politico. Alle nuove generazioni dobbiamo sentirci impegnati ad insegnare i valori e i sacrifici che ci hanno consegnato la democrazia dopo anni e anni di guerre. Non facciamo polemica con alcuno, sia esso insegnante o genitore o semplice cittadino, perché una festa così per noi non sarà mai divisiva".



