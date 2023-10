Rivolta lancianese: Anpi contro Fdi; sindaco minimizza

Anche l'Anpi reagisce alle considerazioni di Fratelli d' Italia sulla commemorazione degli Eroi Ottobrini. Il presidente provinciale Luigi Borrelli e la presidente di Lanciano Maria Saveria Borrelli dicono: "Respingiamo con forza le accuse di ideologizzazione mosse da FdI ribadendo l'importanza della memoria e il valore di chi ha combattuto ed è morto in nome della libertà. L'Anpi provinciale di Chieti e la Sezione Trentino La Barba di Lanciano esprimono grande soddisfazione per le manifestazioni del 5 e 6 ottobre a ricordo degli 80 anni dalla Rivolta di Lanciano. Vogliamo innanzitutto ringraziare l'Anpi nazionale per la partecipazione dei vice Presidenti Carlo Ghezzi e Betty Leone, che hanno scelto di sottolineare con la loro presenza il valore profondo della celebrazione".

Interpellato, il sindaco di Lanciano, Filippo Paolini, minimizza e dice: "Ho sentito il segretario di FdI Gabriele Di Bucchianico che ha escluso di aver firmato alcun comunicato. Una nota, non firmata, evidentemente è stata inviata da un singolo iscritto che accusa la dirigente scolastica, che ho incontrato ed ha intenzione di sporgere querela. Mi ha detto che i fazzoletti rossi non sono stati comprati non avendo soldi per acquistare quelli Tricolore, e che i genitori, ritenendo il rosso il colore della Resistenza, hanno riciclato quelli che si usano per la sfilata del Dono. La politica e i partiti non c' entrano nulla in questa vicenda".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA