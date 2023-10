Protesta contro Vannacci: D'Incecco, evento è mia iniziativa

(v.'Protesta contro Vannacci a Pescara,...' delle 18.43) "Se questa sala ha ospitato mesi fa la nipote di Fidel Castro, non vedo perché oggi non può ospitare il Generale Vannacci". Così il consigliere regionale della Lega Vincenzo D'Incecco nell'introdurre la presentazione in sala consiliare di Pescara del libro del generale Roberto Vannacci 'Il Mondo al contrario', commentando anche la manifestazione di protesta nella piazza antistante il Municipio.

"Ci deve essere spazio per ogni forma di pensiero - ha detto ancora D'Incecco - e questo luogo è un luogo pubblico a disposizione di tutti i pescaresi che vogliono esprimere un pensiero. Non c'è nessun patrocinio istituzionale: è una mia iniziativa ed ho pagato di tasca mia l'affitto della sala".





