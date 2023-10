Protesta contro Vannacci a Pescara, proibiti i fischietti

1wqa\ Una quarantina di associazioni dalla Cgil a vari movimenti per i diritti civili, presenti oggi in Piazza Italia, davanti al Comune di Pescara, per protestare contro l'evento di presentazione del libro del generale Roberto Vannacci 'Il Mondo al Contrario', organizzato dal consigliere regionale della Lega Vincenzo D'Incecco.

Servizio d'ordine, messo in campo, particolarmente rigido con l'ingresso a Palazzo di Città completamente transennato e manifestanti relegati nell'area della fontana di Piazza Italia ed ai quali non sarà consentito avvicinarsi: intanto, per evitare ulteriori contatti, il generale Vannacci è giunto in Comune già dalle prime ore del pomeriggio. Proibito l'uso dei fischietti, così come, invece, era stato annunciato dai manifestanti. "La nostra non è una protesta contro la libertà di stampa - ci spiega Alessandra Genco della Cgil - ma nei riguardo dei contenuti di questo volume che inneggiano all'odio e alla discriminazione rispetto a conquiste sociali che fanno parte della nostra Costituzione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA