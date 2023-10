One Health: Schillaci, più forza a integrazione discipline

"Quest'appuntamento è una occasione di rilievo per focalizzare l'attenzione sulla salute con un approccio globale e inclusivo", così il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha aperto i lavori del pomeriggio di "Crocevia Mediterraneo" la seconda edizione di "One Health Award 2023".

L'evento, organizzato dall'Istituto Zooprofillatico Sperimentale Abruzzo e Molise, ha portato a Teramo scienziati, decisori politici, membri di organismi internazionali, giornalisti, personalità del mondo della cultura e dell'imprenditoria sostenibile per promuovere la Salute Unica nell'ottica "One Health One Earth - Una sola salute un solo pianeta". Questa è la filosofia che unisce medicina umana, medicina veterinaria ed ecologia, diventata la parola d'ordine in un tempo segnato dalla pandemia e dalle continue minacce all'ecosistema.

"Tra le linee del mistero, insieme alla prevenzione della salute pubblica, c'è proprio la sanità veterinaria", continua Schillaci, "in questo ambito il lavoro degli IZS, come quello d'Abruzzo e Molise che impegna circa 600 professionisti tar biologi, veterinari e scienziati vari. Più del passato dobbiamo dare concretezza alla strategia One Health basato sull'integrazione di diverse discipline e il riconoscimento tra il legame indissolubile che c'è tra la salute umana, quella animale e quella dell'ecosistema. Per questo motivo nell'ambito della riorganizzazione ministero della Salute abbiamo previsto un nuovo dipartimento "Salute umana, animale ed ecosistema- one health".

Mai come ora siamo consapevoli che la interconnessione tra questi sistemi contribuisca a migliorare la salute globale.

Questo è l'approccio, in ambito sanitario, dei progetti del Pnnr che il Ministero sta portando avanti", conclude il Ministro. Due giornate che si focalizzano sul Mediterraneo, luogo di passaggi che possono generare emergenze sanitarie, ma anche un luogo simbolo delle relazioni mondiali. Nel corso dell'eevnto è stato lanciato "One Health Journal", una rivista trimestrale dal taglio scientifico, con linguaggio divulgativo. Ogni numero affronterà diversi temi: il Mare Nostrum, l'Alimentazione, l'Antibiotic Alarm.



