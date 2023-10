Naiadi: domani Open Day, investimenti per 3,2 milioni

Domani l'Open Day e la riapertura ufficiale lunedì 16 ottobre: riparte così l'impianto delle Naiadi di Pescara, con la nuova gestione ventennale affidata ufficialmente al Club Aquatico. A parlarne in conferenza stampa il presidente Riccardo Fustinoni, che ha parlato degli obiettivi e dei progetti.

"Questa mattina - ha spiegato - abbiamo avuto l'affidamento ufficiale per i prossimi venti anni e mi preme ringraziare lo staff del Club Aquatico per aver lavorato in questi giorni per riaprire l'impianto. Un grazie in particolare va a Gianni Giannouris (ex tecnico del Pescara Pallanuoto negli anni d'oro).

Noi da 18 anni come Club Aquatico abbiamo 300 tesserati e 43 collaboratori e gestiamo la piscina provinciale e da due settimane la piscina di Sant'Egidio alla Vibrata. Credo che solo con una gestione a lungo termine si può realizzare una proposta sportiva e gestionale".

"Noi - ha aggiunto - vogliamo al più presto fare degli investimenti che ammontano a 3,2 mln di euro e che abbiamo proposto per rilanciare l'impianto nel senso di un villaggio. Da qui lo slogan Le Naiadi Aqua Village. Attività per tutte le categorie e tutte le età dei nostri associati. Occorrerà una collaborazione fra privato e pubblico per rilanciare un impianto come le Naiadi, mirando a riportare collegiali delle nazionali ed eventi anche di carattere internazionale. Venti anni sono un tempo idoneo per fare progetti importanti".

"Nel frattempo - ha sottolineato - abbiamo sistemato il verde, eliminato delle infiltrazioni che ci sono nella piscina 25x16 e su cui faremo altri interventi. Per il momento questa piscina sarà chiusa. Abbiamo ripristinato il sistema elettronico e riallacciato le utenze per poter riavviare l'impianto. Per il futuro lavoreremo sul Palapallanuoto e su altre infrastrutture all'interno delle Naiadi. Posso anche dire che verranno riassorbiti tutti i lavoratori secondo la clausola sociale.

Rientreranno tutti con i giusti tempi".



