Ortona, lo Sportello antiviolenza in ospedale compie 10 anni

Lo Sportello Antiviolenza dell'ospedale di Ortona (Chieti) ha tagliato il traguardo dei dieci anni di attività con centinaia di donne assistite. Un invito per un caffè e, nell'occasione, ricordare a operatori sanitari e cittadini quanto sia importante l'attività dello Sportello Antiviolenza, è il senso dell'appuntamento voluto dall'associazione di promozione sociale "Donn.è", all'ingresso dell'ospedale "Bernabeo" per celebrare un compleanno importante, alla presenza del responsabile della direzione medica, Fernando Di Vito, e della presidente Michela Leone insieme ad alcune socie. Nei dieci anni di attività tante donne vittime di violenza sono state accolte, guidate, accompagnate nel percorso, sicuramente faticoso, di allontanamento da uomini maltrattanti, con lo Sportello che è, prima di tutto, luogo di ascolto, nel quale le operatrici, tutte con specifiche competenze, offrono aiuto gratuitamente, spiegando cosa fare per uscire dalla spirale della violenza. "Le donne devono mettere in campo una grande determinazione - sottolinea Michela Leone - ma possono contare sul nostro supporto e soprattutto su professioniste qualificate che le affiancano in tutto il percorso. Ne assistiamo una media di 40 l'anno e rappresentiamo per loro un rifugio, il luogo nel quale possano finalmente sentirsi un po' al sicuro". In ospedale a Ortona lo Sportello si trova al 4° piano, è attivo il lunedì e il giovedì dalla 9.00 alle 12.00. Per contatti è possibile chiamare il numero 351.5118474 oppure scrivere all'indirizzo centro.apsdonne@gmail.com.



