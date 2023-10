Naiadi: sindacati, dipendenti in stato di agitazione

I lavoratori delle Naiadi in stato di agitazione per le mancate rassicurazioni in vista del futuro occupazionale. A darne notizia è la Cgil provinciale e la Slc Cgil con una nota.

"Apprendiamo dalla stampa la notizia relativa all'imminente riapertura del Centro Sportivo 'Le Naiadi' di Pescara, fissata per il prossimo 16 ottobre. Nonostante le ripetute richieste d'incontro, inviate dalla scrivente organizzazione sindacale alla Regione Abruzzo, tese a chiarire e definire il passaggio di tutti i lavoratori impiegati in precedenza nella nuova gestione, ad oggi non abbiamo ricevuto alcuna disponibilità ad un confronto di merito. Vista la situazione e l'impossibilità di avere rassicurazioni sulla definizione del percorso di rioccupazione di tutti i lavoratori coinvolti in precedenza presso il Centro Sportivo 'Le Naiadi' di Pescara, siamo a segnalare - si legge nella nota - l'apertura di uno stato di agitazione di tutto il personale interessato a cui seguirà, in assenza di una tempestiva convocazione, un percorso di mobilitazione".

Intanto domani si terrà la conferenza stampa del nuovo gestore delle Naiadi per illustrare programmi e obiettivi, in vista della riapertura dell'impianto di viale Riviera Nord.





