Asl Teramo, Santarelli e Brucchi confermati direttori

Il direttore generale della Asl di Teramo Maurizio Di Giosia ha formalizzato nella giornata odierna la nomina dei direttori amministrativo e sanitario dell'azienda sanitaria. Sono stati riconfermati nell'incarico, rispettivamente, Franco Santarelli e Maurizio Brucchi i quali ricopriranno, per i prossimi tre anni, il ruolo che già hanno avuto nei tre anni precedenti.

"Una decisione adottata nel segno della continuità. I risultati si raggiungono solo con il lavoro di squadra e devo dire che alla Asl di Teramo la squadra è forte anche perché è diretta espressione del territorio e della comunità teramana. In questi tre anni abbiamo lavorato insieme per migliorare l'offerta sanitaria, negli ospedali e sul territorio. Abbiamo affrontato sfide difficili come la pandemia e abbiamo lavorato cercando sempre di assicurare il massimo impegno per il bene della nostra collettività. Gli obiettivi da raggiungere sono diversi, ma non abbiamo paura di affrontare nuove sfide. Ora che la squadra è riconfermata continueremo a svolgere il nostro lavoro con la massima dedizione" dichiara Di Giosia.

Tutti e tre i direttori hanno ampia conoscenza dell'azienda all'interno della quale hanno svolto buona parte del loro percorso professionale e formativo.



