Zangrillo, 'la sfida è modernizzare e digitalizzare la Pa'

La Pubblica amministrazione nel futuro "è una PA che deve essere capace di muoversi in modo veloce, rapido e soprattutto rispondere alle attese degli utenti che sono cittadini e imprese". Lo ha detto all'Aquila il ministro della Pa, Paolo Zangrillo, intervenuto all'assemblea delle Province.

"Abbiamo una grande sfida davanti a noi - ha aggiunto - che è quella della modernizzazione della pubblica amministrazione che passa attraverso la sua digitalizzazione e quindi la capacità di essere sempre più vicina ai territori".

Di qui, una considerazione delle risorse. "Abbiamo una sfida straordinaria per il Paese che si chiama Pnrr - ha sottolineato - questa sfida passa soprattutto attraverso la disponibilità da parte degli enti territoriali di competenze e risorse adeguate.

La Pubblica amministrazione deve essere in grado di fornire queste strutture queste risorse per cui abbiamo davanti a noi degli anni molto complicati, ma anche degli anni entusiasmanti con opportunità notevoli per migliorare e sviluppare il nostro Paese".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA