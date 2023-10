Zangrillo, 'alle Province serve recuperare un ruolo chiaro'

Il ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo ha espresso la necessità di supportare una riforma sulle Province. "Ho ascoltato l'intervento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella - ha detto all'Aquila partecipando all'assemblea Upi, in riferimento alla visita di ieri del Capo dello Stato - Parlando di Province il presidente ha sottolineato come le norme che oggi disciplinano le strutture e gli ambiti delle Province stiano creando dei vuoti e delle incertezze".

"Io condivido questa posizione - ha aggiunto Zangrillo - noi abbiamo la necessità di recuperare un ruolo chiaro, per le Province che sono un ente territoriale fondamentale per il funzionamento delle nostre città, dei nostri territori, sono uno snodo essenziale nel rapporto tra le amministrazioni centrali e il territorio".



