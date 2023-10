Si rompe condotta, 22 Comuni a secco il 12/10 nel lancianese

Per la rottura della condotta dell'adduttrice dell'acquedotto del Verde a Casoli (Chieti), località Fosso Lami, saranno 22 i comuni che giovedì 12 ottobre resteranno a secco dalle 8.30 fino a sera. Lo comunica la Sasi, ente idrico del Chietino, con sede a Lanciano, che precisa: "Per alcuni comuni è previsto per le prime ore del mattino di venerdì 13 ottobre il ripristino completo della fornitura. Cercheremo di fare il possibile per rispettare i tempi previsti".

I Comuni interessati dal provvedimento di chiusura sono Ari, Arielli, Canosa Sannita, Casoli (nelle località Fiorentini, Pianibbie, Colle Barone, Guarenna e Verratti), Castel Frentano, Crecchio, Fossacesia, Frisa, Giuliano Teatino, Mozzagrogna, Ortona, Poggiofiorito, Ripa Teatina, Rocca San Giovanni, Santa Maria Imbaro, Sant'Eusanio del Sangro, San Vito Chietino, Tollo, Treglio, Vacri e Villamagna. Per quanto riguarda Lanciano resteranno all'asciutto 22 contrade e alcune zone del centro cittadino.



