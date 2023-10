Province: Scajola, "rafforzare competenze dei singoli enti"

"Non dobbiamo pensare solamente a rendere finalmente di nuovo elettive le Province, ma dobbiamo rafforzare le competenze dei singoli enti". Lo ha detto il presidente della Provincia di Imperia, Claudio Scajola, in merito alle varie proposte di riforma dell'ordinamento degli enti locali - a partire dalle Province - alcune delle quali confluite nel Testo Unificato. L'intervento all'Aquila, nel corso della seconda giornata dell'Assemblea Nazionale delle Province italiane dal titolo "Le Province, che storia!".

"Sta a noi lavorare - ha detto Scajola partecipando all'assemblea - per definire chi fa cosa tra Regioni, Comuni e Province. Al momento c'è troppa confusione".

Per l'ex ministro "bisogna restituire alle Province delle deleghe importanti. Abbiamo bisongo di dare delle risposte al cittadino - ha aggiunto - non bisogna pensare a una riforma solo per creare qualche posticino in più. Certamente è importante ridefinire le giunte, ma è necessario che le province tornino ad avere un ruolo di coordinamento sul territorio, sull'ambiente, sulla programmazione".



