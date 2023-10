Province: Fitto, 'Collaborazione attiva su più fronti'

"Ci tengo sottolineare che con le Province c'è una collaborazione molto positiva, ora che ci avviamo verso una fase ancora più attiva, su più direzioni a partire dall'attuazione del Pnrr, ma anche altri aspetti più importanti". Lo ha detto Raffaele Fitto, ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza intervenuto in collegamento all'assemblea nazionale delle Province in corso all'Aquila.

"Mi riferisco - ha chiarito - in particolare al nuovo modello di organizzazione di utilizzo delle risorse del fondo di sviluppo e coesione. E anche, in generale, alla politica di coesione o in relazione alle risorse europee. Il Governo, per scelta precisa del presidente del Consiglio, ha all'inizio di questa legislatura messo insieme queste deleghe per avere una funzione comune e l'interlocuzione con diversi livelli istituzionali è fondamentale".

"Ci tengo a ricordare - ha detto ancora - che, quando abbiamo varato il decreto sulla nuova Governance del Pnrr, c'è stato un confronto significativo sul tema delle semplificazioni.

Anche il decreto è stato scritto a più mani. Se è vero come è vero che la conferenza unificata ha dato parere favorevole, quella strada ha tracciato un percorso che deve vedere un seguito sull'attività che portiamo avanti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA