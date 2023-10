Marelli Sulmona, rinforzi a tempo. Arrivano 20 interinali

Sono arrivati questa mattina 14 lavoratori interinali per lo stabilimento Magneti Marelli di Sulmona (L'Aquila). A questi si aggiungeranno nelle prossime ore altri sei operai provenienti da Melfi. Per la fabbrica sulmonese arrivano i rinforzi a tempo determinato, come concordato recentemente in un incontro tra l'azienda e le organizzazioni sindacali. Si tratta di innesti legati alla sospensione del contratto di solidalietà e all'incremento della produzione dei furgoni Ducato fino al 31 dicembre. Gli interinali, che l'azienda ha attinto dalle agenzie, si stanno sottoponendo alle visite mediche rituali per entrare nell'organico della Marelli per qualche mese. Resta la questione degli esuberi che per il 2024 sono scesi da 135 a 100.



