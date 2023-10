Libri, 'Oceans', tre città in tre tempi tra musica e viaggio

Un racconto lungo sviluppato su tre diversi piani temporali: in uscita domani giovedì 12 ottobre, 'Oceans', terzo titolo della collana 'Germogli' di Radici edizioni, composta da volumi di piccolo formato e destinata a lettori alla ricerca di storie intense, ma veloci.

In 112 pagine, l'autore ripesca dal passato la storia di Simone, suo precedente personaggio già protagonista di 'Lithium 48' (pubblicato nel 2017 da Aurora edizioni), e lo sposta avanti e indietro attraverso le sue permanenze a Lisbona, Roma e Swansea.

Simone è blogger e musicista e viaggia per il mondo con qualche sogno nel cassetto, ma una vita che tuttavia scorre lenta e regolare. Ci penserà però "Lei", personaggio femminile senza nome nel racconto, a sovvertire il naturale corso delle cose, con Simone che si ritroverà costretto a guardarsi indietro, ma anche dentro in maniera molto più accurata che in passato.

Ricco di citazioni musicali e di riferimenti culturali, il racconto di Fabio Iuliano si presta a una lettura agevole e piena di spunti, per la gioia dei lettori che amano gli scenari marittimi, la musica e le storie che sanno di nostalgia e malinconia per ciò che poteva essere e non è stato.

Iuliano è giornalista e docente di lingue. Tra le collaborazioni l'agenzia Ansa e il quotidiano Il Centro. Dopo 'Come i balconi di città' di Roberto Cipollone e 'Cartoline da Radiosale' di Ilaria Paluzzi, Radici Edizioni propone un nuovo titolo per la stagione autunnale.

'Oceans' verrà presentato al pubblico sabato 14 ottobre alle 18.30 al caffè letterario 'LiberaMia' dell'Aquila, città natale dell'autore, in via Scardassieri 42. All'evento parteciperanno anche l'editore Gianluca Salustri, Giuseppe Tomei (autore e direttore Spazio Rimediato) e Rosamaria Lisi (autrice e insegnante). Le letture saranno a cura di Barbara Bologna con l'accompagnamento musicale di Francesca Catenacci.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA