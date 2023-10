XXII Premio giornalistico "Polidoro", pubblicato il bando

Scadrà il prossimo 28 novembre la presentazione dei lavori per la XXII edizione del Premio giornalistico "Guido Polidoro". Sul sito dell'Ordine dei Giornalisti d'Abruzzo è stato pubblicato il bando di concorso, per lavori giornalistici, dedicato a Guido Polidoro indimenticata giornalista abruzzese. Il Premio si articola in un'unica sezione dotata di un primo premio di 1500 euro, di un secondo premio di 1000 euro e di un terzo premio di 500 euro.

Gli articoli, i servizi, le inchieste e le foto giornalistici dovranno risultare pubblicati, radiotrasmessi o teletrasmessi, pubblicati online e podcast nel periodo compreso tra l'1 novembre 2022 e il 31 ottobre 2023. I giornalisti che intendono partecipare dovranno far pervenire i lavori, a pena di esclusione, in un'unica copia, con esposizione dei dati anagrafici e dettagli di pubblicazione (allegato A), il consenso al trattamento dei dati personali (allegato C), entro martedì 28 novembre 2023. I lavori vanno inviati in plico chiuso con la dicitura: "Premio Polidoro XXII Edizione anno 2023″ alla segreteria dell' Ordine dei Giornalisti d'Abruzzo, via Guido Polidoro 1, 67100 L'Aquila tramite posta raccomandata A/R o via Pec (mail certificata). Per l'edizione XXII è prevista una sezione speciale, riservata agli allievi delle scuole di giornalismo riconosciute dall'Ordine nazionale dei giornalisti (allegato B), intitolata ad Emanuela Romitelli, una giovane giornalista abruzzese scomparsa prematuramente. Il premio di 1000 euro prevede un unico vincitore. In allegato il bando, i modelli A, B e C. Il bando, in allegato, è pubblicato sul sito Odg Abruzzo all'indirizzo https://www.odg.abruzzo.it/premio-polidoro-pubblicato-il-bando-d ella-xxii-edizione/



