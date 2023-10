Vasto incendio ad Alanno, chiesto intervento Canadair

Vigili del Fuoco in azione da oltre 12 ore per le operazioni di spegnimento di un vasto incendio di sterpaglie che si è sviluppato ad Alanno (Pescara), in località Costa delle Plaie. Il rogo è scoppiato attorno alle 19.30 di ieri e le fiamme si sono rapidamente propagate. Due i fronti di fuoco, entrambi in una zona estremamente impervia. Per supportare le operazioni di terra è stato richiesto l'invio di un Canadair. Oltre ai Vigili del Fuoco sono impegnati anche uomini della Protezione civile e volontari.



