One Health 2023 a Teramo, focus su Crocevia Mediterraneo

"Crocevia Mediterraneo": è questo il tema di One Health Award 2023, l'evento internazionale dal 13 al 15 ottobre a Teramo che per il secondo anno porterà a Teramo scienziati, decisori politici, membri di organismi internazionali, giornalisti, personalità del mondo della cultura e dell'imprenditoria sostenibile per promuovere la Salute Unica nell'ottica One Health One Earth - Una sola salute un solo pianeta: la filosofia che unisce medicina umana, medicina veterinaria ed ecologia, diventata la parola d'ordine del nostro tempo segnato dalla pandemia e dalle continue minacce all'ecosistema.

Nel corso della presentazione dell'evento nella sede centrale dell'Izs dell'Abruzzo e del Molise, il Direttore Generale dell'Istituto, Nicola D'Alterio, spiega perché la scelta del Mare Nostrum come focus di quest'anno. Lo spunto arriva da un'esperienza personale: "Una delle prime missioni da Direttore Generale l'ho fatta in Tunisia: Paese che rappresenta un caso emblematico in ambito One Health, per noi una sorta di laboratorio. L'immagine che mi è rimasta impressa è una delle tante zone umide che circondano Tunisi. C'erano dei fenicotteri che sostavano a metà del loro pellegrinaggio tra l'Europa e l'Africa".

"Uno spettacolo meraviglioso e, soprattutto, profondamente legato alla nostra missione - continua il Dg D'Alterio - ovvero monitorare la trasmissione di malattie attraverso la cattura e l'analisi delle zanzare, potenziali vettori di terribili virus come la West Nile Disease. Patologie che possono arrivare a contagiare l'Europa proprio 'volando' come 'passeggeri clandestini' sulle ali di quei fenicotteri. Ecco, questo è l'esempio plastico di One Health".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA