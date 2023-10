One Health 2023 a Teramo, focus su Crocevia Mediterraneo (2)

Tra le novità di quest'anno il lancio ufficiale di One Health Journal che sarà distribuito nel corso dell'evento. Si tratta di una rivista trimestrale dal taglio scientifico ma - sull'esempio di OHA - dal linguaggio comprensibile per il grande pubblico. I punti di partenza rimangono la competenza e il lavoro sul campo, una delle caratteristiche che contraddistinguono l'IZS. Il primo numero è dedicato a One Health, poi ogni uscita affronterà uno dei grandi temi della salute globale: il Mare Nostrum, l'Alimentazione, l'Antibiotic Alarm. Tanti i punti di vista di scienziati, ricercatori, ma anche Istituzioni e decisori politici. Non mancheranno gli interventi di grandi ospiti, come quello di Niko Romito nel primo numero con un'incursione nella cucina dello chef stellato.

Al centro di OHA 2023 dibattiti, approfondimenti, tavole rotonde, incontri, riflessioni pubbliche e spettacoli, a partire da venerdì 13 ottobre al Teatro Comunale, dalle ore 17, con l'apertura "Il cuore inquieto del Mediterraneo" affidata al Cardinale Pierbattista Pizzaballa, seguita dalla prolusione "Una sola salute, una strategia globale" del Ministro della Salute Orazio Schillaci. A chiudere la giornata il concerto-evento, alle ore 21, "Planetario" dei Deproducers con la voce narrante dell'astrofisico Fabio Peri.

Sabato 14 ottobre il fisico e divulgatore Valerio Rossi Albertini incontra gli studenti (Teatro Comunale, ore 10). Nel pomeriggio la Direttrice dell'Offerta informativa della Rai Monica Maggioni dialoga con il Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani sullo "Scenario Mediterraneo: l'Italia al centro della sfida" (Teatro Comunale, ore 18:15). Prima della cerimonia di premiazione degli Awards, moderata dalla giornalista Rai Giorgia Cardinaletti, sul palco il CEO dell'American Society for Microbiology Stefano Bertuzzi che torna a Teramo per il secondo anno: "La salute unica, secondo il modello circolare, dove tutto è collegato e interdipendente, non poteva essere meglio evocato dall'immagine del Mare Nostrum, che da millenni collega in modo complesso ed articolato persone, popoli, culture, animali, vegetali, virus, batteri e parassiti. Proprio come il concetto di salute unica, il Mediterraneo crocevia di scambi e di interdipendenze geopolitiche, sanitarie ed ecologiche, ci ricorda che non si tratta di un concetto nuovo. Ma siamo pronti?".

Sabato 14 ottobre, dalle ore 17:30, sul palco del Teatro Comunale l'immunologo Sergio Abrignani con "L'intelligenza artificiale e la prossima pandemia" e la biologa Maria Chiara Bassi con "Cibo, salute e DNA", a colloquio con la giornalista e conduttrice Rai Francesca Parisella.

Domenica 15 ottobre al CIFIV, dalle ore 11, appuntamento finale su invito con lo storico Egidio Ivetic sul tema "Mediterraneo, spazio originario della convivenza umana", un video messaggio dell'imprenditore Brunello Cucinelli e le conclusioni dell'edizione 2023 di OHA del DG dell'Istituto Nicola D'Alter



Riproduzione riservata © Copyright ANSA