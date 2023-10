Assemblea Upi: Sospiri, prima possibile riforma Calderoli

"Spero che l'incontro di oggi, rafforzato dalla partecipazione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dia impulso alla ridefinizione del ruolo delle provincie in Italia. È palese il fallimento della riforma Delrio. I territori per troppo tempo sono rimasti sguarniti di un presidio di prossimità la cui assenza ha generato più problemi che vantaggi. Il risparmio non si fa sulla rappresentanza e con il depotenziamento delle province gli unici a pagare sono stati i cittadini. Mi auguro che il governo approvi prima possibile la contro riforma annunciata dal ministro Calderoli". E' questa la dichiarazione del Presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo, Lorenzo Sospiri, nel corso dell'assemblea nazionale delle province d'Italia che inizia oggi all'Aquila.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA