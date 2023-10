Sindacati, 'inascoltati su scabbia in carcere Sulmona'

Due casi di scabbia anche tra gli agenti penitenziari in servizio nel carcere di massima sicurezza di Sulmona. La segnalazione arriva dalle organizzazioni sindacali che lamentano di essere rimaste inascoltate dopo la denuncia di alcune settimane fa.

Se i casi fossero confermati "anche se i dubbi sono stati oramai azzerati dalla diagnosi rilasciata, ci si ritroverebbe di fronte ad un caso grave e di dubbia gestione amministrativa. Per quello che starebbe accadendo in questi giorni presso la Casa Reclusione di Sulmona potremmo tranquillamente affermare che tanto tuonò che piovve", dichiarano Tiziana Sciarra dell'Osapp, Gaetano Consolati della Uil Pa Pp, Giuseppe Mazzagatta dell' Uspp e Davide Tabolitzki della Cgil, riprendendo quanto scritto nella nota inviata alla direzione carceraria e per conoscenza anche al Provveditore Regionale e alle segreterie regionali.

"In considerazione di quanto sarebbe accaduto, nel contestare i metodi sinora adottati dagli attori scesi in campo per dare una risposta risolutiva alla questione oggetto della presente abbiamo chiesto, fermo restando la necessità di effettuare adeguata profilassi generale, che tutti coloro i quali faranno richiesta della visita medica vengano messi nelle condizioni di effettuarla a spese dell'amministrazione", concludono le sigle sindacali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA