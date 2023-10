Ortona Challenge, Goldberg 'Corsa per futuro migliore'

"Questa manifestazione è fondamentale per rammentare i princìpi di amicizia, solidarietà, democrazia e diritti. E quest'anno in particolare, nell'ottantesimo anniversario di quel terribile teatro di guerra, sono orgogliosa di vedere la partecipazione di molte altre ambasciate, rappresentanti di Paesi oggi amici e alleati nelle tante sfide che la storia contemporanea ci impone.

L'appuntamento è dunque per domenica 15 ottobre, a Ortona, città Medaglia d'Oro al Valore Civile. Per la gara "di corsa nella storia"". Lo ha detto l'ambasciatrice del Canada in Italia Elissa Golberg in un messaggio indirizzato al sindaco di Ortona Leo Castiglione in occasione della corsa podistica che ricorda la 'Stalingrado d'Italia', la lotta casa per casa tra canadesi e tedeschi che distrusse Ortona.

L'invito della Goldberg è "partecipate numerosi, correte e camminate all'insegna dell'amicizia che lega il Canada e Ortona.

È importante ricordare il passato e impegnarci insieme per un futuro migliore. Sono davvero felice di questa terza edizione dell'Ortona Challenge. Vorrei ringraziare il Comune di Ortona e i tanti partner istituzionali e privati che rendono possibile questo evento, un momento che ci unisce nel ricordo di aspri e coraggiosi combattimenti".



