'Pompieropoli' a Teramo bimbi diventano vigile del fuoco

Piccoli pompieri in piazza stamattina a Teramo, dove nel cuore della città, a Piazza Martiri della Libertà, è stato allestito uno degli eventi più amati dai bambini di tutte le età 'Pompieropoli'. L'iniziativa è organizzata dal Comune con l'Associazione Grisù amici dei Vigili del fuoco di Teramo, Associazione Nazionale Vigili del fuoco del Corpo Nazionale e dal Corpo Nazionale Vigili del fuoco Comando di Teramo.

Protagonisti i bambini che, da questa mattina, affollano il villaggio per vedere da vicino i loro beniamini, in un vero e proprio percorso che simula le attività svolte dai Vigili del fuoco, in caso di incendio o chiamate d'emergenza. La Piazza centrale di Teramo si presenta come un vero e proprio campo di addestramento, per la gioia dei piccoli. 'Pompieropoli' prevede diverse prove di destrezza fisica, spegnimento di un piccolo fuoco controllato, la discesa del palo, uno scivolo di evacuazione rapida e una parete di arrampicata, tutto, ovviamente a misura di bimbi, che sono accompagnati e assistiti dal personale operativo e in pensione.

Ai bimbi che indossano mantellina e casco da pompiere viene rilasciato anche un attestato di partecipazione con foto del 'Giovane Pompiere per un giorno'. L'ingresso è libero e gratuito.



