'Luci nel buio', a Tortoreto fiaccolata per vittime violenza

'Luci nel buio' la fiaccolata in ricordo di tutte le donne vittime di violenza ha illuminato ieri sera le trade di Tortoreto (Teramo). L'evento organizzato dall'amministrazione comunale in collaborazione con l'associazione 'Il Guscio' patrocinato dalla Regione Abruzzo e dalla Provincia di Teramo, presenziato dal primo cittadino Domenico Piccioni, dalla consigliera delegata alle Pari Opportunità Angela Recinella, dalla presidente C.P.O provinciale Amelide Francia e dalla presidente dell'ass. Il Guscio Andreina Moretti, ha visto la presenza di molte autorità civili e militari oltre ai molti cittadini che si sono uniti in un vero e proprio serpentone umano alla manifestazione contro ogni forma di violenza.

Si ringraziano per la presenza istituzionale di Luana Stippoli capo del Gabinetto del prefetto e di Anna Pasqua della procura di Teramo, le Guide del Borsacchio e Maria Rita Piersanti, presentatrice dell'evento. La fiaccolata si è conclusa con le testimonianze di due donne, Anna e Piera, che sono riuscite ad uscire dal vortice oscuro della violenza, riuscendo a chiedere aiuto e dal particolare gesto di spegnimento delle fiaccole ricordando i nomi delle donne abruzzesi vittime di femminicidio.



