Economia: Gabrielli (Intesa), 'stare al passo con i tempi'

di Silvia Mosca "L'Abruzzo si posiziona in termini positivi e quindi a mio avviso il futuro può essere nelle nostre mani, l'importante è investire bene le risorse e stimolare gli investimenti da parte delle imprese per tenerci sempre al passo con i tempi". Con queste parole Roberto Gabrielli, direttore regionale Lazio e Abruzzo Intesa Sanpaolo, interpellato dall'ANSA, tira le somme rispetto allo scenario economico abruzzese analizzato dall'indagine della Direzione studi e ricerche di Intesa Sanpaolo, presentata a Chieti.

"Sono dati estremamente positivi. Se mettiamo in fila gli investimenti effettuati, con la propensione all'export che sta migliorando e anche una presenza di filiere corte che è tipica nazionale e quindi consente qualità della produzione e certezza dell'approvvigionamento, è chiaro che abbiamo una forza competitiva migliore rispetto agli altri Paesi europei".

Fermo restando il contesto di una congiuntura globale le cui dinamiche impattano sull'economia internazionale, Gabrielli conclude che "sia a livello italiano sia a livello abruzzese, la reazione è cautamente positiva, nel senso che la reazione è decisamente migliore rispetto a quella di altri paesi europei.

La Germania è in recessione tecnica da due trimestri e invece si stima che il Pil italiano cresca nel 2023 e 2024 nell'intorno dell'1% che è un dato importante se paragonato sia al passato sia alle crescite di altri paesi".

Tra l'altro, "gli investimenti al netto delle costruzioni e dei mezzi di trasporto, quindi gli investimenti tipici delle industrie e delle aziende manifatturiere, nel periodo 2016-2022, sono cresciuti del 20% contro una crescita della Germania su questo tipo di investimenti solo del 7,5%, quindi noi abbiamo investito tre volte di più della Germania. Idem per quanto riguarda investimenti di macchinari e Itp che sono aumentati nello stesso periodo del 25% contro una crescita della Germania del 2,5%. Questo spiega anche perché abbiamo avuto una ripartenza estremamente più rapida del resto d'Europa della ripresa post Covid, perché avevamo le imprese che avevano investito di recente e quindi avevano tutte le attrezzature e i sistemi innovativi per poter essere più competitivi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA