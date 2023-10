Regionali: Azione ufficializza il sostegno a D'Amico

Si è concluso il percorso che ha portato Azione alla sua scelta di sostenere Luciano D'Amico come prossimo governatore dell'Abruzzo con l'assemblea che oggi ha ufficializzato il sostegno al candidato. Lo rende noto l'ufficio stampa di Azione regionale.

"Il percorso - si legge in una nota - era iniziato già lunedì scorso quando il direttivo, organo competente alla scelta finale, ha deciso di incontrare D'Amico per un confronto sul programma. Successivamente, a seguito della convergenza sui temi, la decisione di sostenere il candidato è stata comunicata prima al segretario nazionale, Carlo Calenda, nella giornata di giovedì e oggi all'intera Assemblea e a tutti gli abruzzesi".

"Azione contribuirà all'elezione di Luciano D'Amico rappresentando - sottolinea Giulio Sottanelli, deputato e segretario regionale del partito - i valori riformisti, popolari e liberali degli abruzzesi dando finalmente rappresentanza a tutti quei cittadini che vogliono veramente una Regione attrattiva, competente e efficace".

Durante l'incontro, è stato particolarmente rilevante il gesto simbolico e toccante di Carlo Costantini, il quale ha passato il testimone a Luciano D'Amico, affermando di essere "convinto che le proposte di Azione che avevo accettato di portare avanti in queste elezioni troveranno una corretta sintesi nel programma del nostro candidato presidente che sosterrò convintamente nella campagna elettorale".

L'assemblea si è conclusa, tra l'entusiasmo e l'acclamazione dei partecipanti, con il candidato che ha espresso la sua felicità per la nascita del "Patto per l'Abruzzo", un accordo programmatico e di buon governo tra la coalizione del centrosinistra e Azione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA