Confederazione Italiani nel Mondo, rinnovo cariche regionali

La sezione abruzzese della Confederazione Italiani nel Mondo, capitanata dal segretario Ugo Iezzi, si è strutturata in un direttivo regionale, con i coordinatori territoriali delle quattro province; Donato Fioriti è stato eletto presidente.

"Nel corso del recente evento - sottolinea Iezzi - abbiamo riscosso come manifestazione e come organizzazione molta attenzione, tanto dalle autorità civili, quanto da soggetti impegnati attivamente sul sociale o a livello professionale, arricchendo così le nostre iscrizioni e tesseramenti. Ciò ci ha permesso di dar vita ad un direttivo regionale importante, di qualità, con referenti territoriali altrettanto di livello." "La Cim - ha spiegato il presidente Fioriti - è la più grande organizzazione internazionale degli Italiani nel Mondo ed è un ente aggregatore di associazioni, consorzi ed imprese di italiani all'estero, che vi aderiscono. Conta oltre 2000 associazioni iscritte ed è presente con proprie delegazioni in 25 Paesi del mondo".

Organigramma eletto: Ugo Iezzi (segretario), Donato Fioriti (presidente), Valerio Cesarini (vicesegretario), Dante Di Federico (segretario organizzativo), Ugo Ardini (direttore artistico), Annamaria Acunzo (responsabile pari opportunità). Consiglieri regionali: Roberto Petruccelli, Mario D'Alessandro, Adriano Ciccarone, Ernesto D'Onofrio, Marcello Rapinese, Antonio De Panfilis, Massimo Bomba, Anna Iezzi, Camilla Iezzi, Brezza Di Rocco, Claudia Fioriti.

Coordinatori per le quattro province: Annamaria Acunzo (Pescara), Adriano Ciccarone (Chieti), Brezza Di Rocco (Teramo), Antonio De Panfilis (L'Aquila).

Il direttivo regionale sarà integrato a breve da altre figure di primo piano regionale per essere ratificato dal presidente nazionale Angelo Sollazzo.



