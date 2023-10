A14: Contribuenti Abruzzo, situazione lavori è inaccettabile

"Come associazione consumatori Contribuenti Abruzzo, e quale componente, a titolo personale, della Consulta regionale utenti e consumatori della Regione Abruzzo, sottolineo l'inefficienza dell'opportunità dell'autostrada in quel tratto: se l'autostrada non permette agli utenti di utilizzarla per la finalità per cui è nata, cioè per avere una opportunità di mobilità veloce, non serve più a nulla". A sottolinearlo è il presidente dell'associazione consumatori Contribuenti Abruzzo e componente CRUC Regione Abruzzo, Donato Fioriti, interpellato sui cantieri di lavori sull'autostrada A14 nel tratto tra Roseto (Teramo) e Città Sant'Angelo (Pescara) che provocano ogni giorno code chilometriche.

"Se io prendo l'autostrada - spiega all'ANSA - devo pagare un pedaggio e in più, ogni cinque minuti, ci sono dei lavori in corso: è evidente che il servizio non funziona, è evidente che non è più un'autostrada, si riduce a una strada di campagna, una mulattiera. Ció nel terzo millennio non è accettabile. Abbiamo da poco una sede in Roseto degli Abruzzi, che a breve inaugureremo. L'avvocatessa Brezza Di Rocco , responsabile territoriale, ha già ricevuto lamentele e le hanno fatto presente che proprio su quel tratto, tra Roseto e Città Sant'Angelo, vi sono forti disagi per chi vi si trova a passare, molto spesso per lavoro. Chi fa tutti i giorni quel percorso da pendolare, vive un vero e proprio incubo. Mi impegno a portare all'ordine del giorno della prossima Cruc questa problematica che ormai si trascina da troppo tempo".



