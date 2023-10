A14: altre sospensioni cantieri previste per festività

Dopo la tregua estiva, i cantieri, nel tratto dell'autostrada A14 compreso tra Pedaso e Vasto Sud, sono stati riaperti lo scorso 12 settembre. Nuove sospensioni sono previste per le imminenti festività: dal 27 ottobre al 6 novembre per Ognissanti, una settimana per l'Immacolata e venti giorni per il periodo di Natale.

Proprio per le sospensioni, finalizzate ad agevolare gli spostamenti durante i periodi festivi e di vacanza, i lavori vengono eseguiti concretamente per metà anno solare. Il piano in questione, frutto di un interlocuzione costante tra Aspi e Mit, viene aggiornato trimestralmente.

I lavori - il Piano prese il via nel 2020 - sono finalizzati all'ammodernamento delle gallerie e dei viadotti e alla sostituzione delle barriere bordo ponte. Nel tratto abruzzese, in particolare, le attività, in questa fase, riguardano la galleria Colle Marino Nord e i viadotti Cerrano Sud e Marinelli in direzione Nord.



