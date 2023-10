Stagione 'Barattelli', all'Aquila domenica 8 Accademia Bizantina

"L'Accademia Bizantina", uno dei migliori gruppi italiani di musica barocca, torna all'Aquila con uno dei suoi programmi più coinvolgenti: "L'Orfeo del Violino".

L'appuntamento è domenica 8 ottobre all'Auditorium del Parco, con inizio alle ore 18. L'Accademia Bizantina, orchestra specializzata nell'uso di strumenti antichi, per questa particolare occasione si presenta con il concertmeister Alessandro Tampieri, violinista e direttore che dal 2011 ha affiancato nella guida artistica dell'ensemble Ottavio Dantone, fine conoscitore dei codici espressivi barocchi, vera star italiana riconosciuta a livello internazionale.

Insieme ad Alessandro Tampieri la formazione per questo originale progetto comprende i violinisti Lisa Ferguson, Paolo Zinzani, Ana Liz Ojeda, Mauro Massa e Gabriele Pro; poi Marco Massera viola, Alessandro Palmeri violoncello, Giovanni Valgimigli violone, Tiziano Bagnati liuto e Valeria Montanari al clavicembalo e organo. Il programma "L'Orfeo del Violino" si presenta con l'esecuzione di Sei Concerti Grossi, due per ciascuno dei maggiori compositori di questo genere di tutti i tempi: Arcangelo Corelli, Francesco Geminiani e Georg Friedrich Händel, l'uno allievo o successore dell'altro. Il concerto grosso è "la celebrazione a un tempo di stravaganza inventiva e limpida architettura sonora" (R. Mellace). Più semplicemente è una forma musicale in cui l'orchestra d'archi nella sua complessità è strutturata in modo da avere dei dialoghi fra 'concertino' (parti solistiche) e il 'ripieno' (tutti) orchestrale. L'esecuzione di queste pagine originali e accattivanti è un viaggio nel tempo, un inimitabile equilibrio fra tecnica, abilità, rigore, cultura interpretativa, accuratezza stilistica e perfetta sintonia dei musicisti protagonisti.



