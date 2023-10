'Fridays for future' in piazza a Pescara per il clima

Questa mattina in piazza della Rinascita a Pescara manifestazione studentesca dei "Fridays for future" per protestare contro quello che viene definito il negazionismo dei governi sul cambiamento climatico. Come in altre numerose città del Paese, anche nel capoluogo adriatico alcuni studenti non sono entrati a scuola e si sono ritrovati in piazza per chiedere sensibilizzazione sui temi del cambiamento climatico. "È importante farsi sentire e mostrare che docenti e allievi possono collaborare anche al di fuori dell'ambiente scolastico. Sui banchi di scuola - è scritto nella nota diffusa sul sito di Fridays For Future Italia - ci insegnano che abbiamo dei diritti, che nella storia le conquiste sono avvenute grazie a chi non si è arreso e non ha avuto paura di agire. Per questo è fondamentale ricordare insieme che abbiamo diritto a un futuro e che non saltiamo scuola per un giorno perché non vogliamo studiare, ma perché la crisi climatica ci preoccupa e non possiamo ignorare più il problema".



