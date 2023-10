71 voci in gara al 'Caniglia', premio in memoria del patron

Sono 71 gli artisti provenienti da tutto il mondo che si sfideranno a colpi di canto lirico per il Concorso Internazionale Caniglia che torna a Sulmona dopo un anno di stop. Sono state 79 le domande di iscrizione per la 37/a edizione, 71 quelle accettate. Si tratta di 39 voci soprano, 8 mezzo soprano, 1 controtenore, 13 tenore, 8 baritono, 9 basso baritono e 2 basso. Varie le nazionalità degli iscritti: 20 Italia, 21 Corea del Sud, 8 Cina, 2 da Spagna, Russia, Polonia, Israele e Turchia, 1 da Slovenia, Usa, Bulgaria, Argentina, Francia,Sud Africa, Colombia, Armenia, Cile, Messico, Svizzera e Georgia. I finalisti si esibiranno domenica 8 ottobre dalle 17, prima accompagnati al pianoforte dal Maestro Leonardo Angelini, poi con l'Orchestra Filarmonica Pugliese diretta dal Maestro Dario Lucantoni. La serata, condotta dalla giornalista Valentina Lo Surdo, si concluderà con la proclamazione del vincitori e la consegna dei Premi Caniglia 2023. La manifestazione è promossa da ministero della Cultura, Regione Abruzzo, Comune di Sulmona, Fondazione Carispaq e Bcc di Pratola Peligna. "Dopo un anno di forzata assenza l'edizione 37 è stata possibile quest'anno grazie al Consiglio regionale d'Abruzzo che ha istituito una legge speciale per assicurarne la continuità - ricordano il presidente del Concorso, Vittorio Masci e il Direttore artistico, Gaetano Di Bacco, il quale ha annunciato anche la novità del premio che sarà dedicato alla memoria di Filippo Tella, patron della manifestazione fondata nel 1984.



