'Women on board 2023', fra Abruzzo e Molise 80 iscritte

Grande soddisfazione della presidente della Commissione Pari Opportunità (Cpo) della Regione Abruzzo Maria Franca D'Agostino per la partecipazione in presenza alla lezione, tenutasi a Pescara, del corso nazionale 'Women on board 2023', organizzato da Federmanager Minerva, Manager Italia e Associazione italiana direttori del personale (Aidp), rivolto a donne iscritte a tali enti e agli ordini professionali di Avvocati, Commercialisti e Consulenti del lavoro. Obiettivo del percorso formativo è facilitare l'accesso delle donne nelle aziende in ruoli apicali. "La Commissione Pari opportunità - dichiara D'Agostino - ha ritenuto di fondamentale importanza aderire a tale progetto per dare alle donne dell'Abruzzo una qualifica specifica per poter accedere ai board delle Società pubbliche e private e, quindi, per diminuire il gap di genere esistente nei Consigli d'amministrazione. Le donne che avranno conseguito il diploma al termine del corso saranno inserite in una lista a disposizione della Regione, dalla quale poter anche attingere per le nomine nei Board delle società pubbliche e private. Al momento - precisa la presidente della Cpo Abruzzo - su 1700 partecipanti a livello nazionale risultano iscritte circa 80 donne tra Abruzzo e Molise: a fine corso si verificherà il numero esatto di quante avranno superato con esito positivo i test e avranno raggiunto la percentuale di partecipazione minima di lezioni".

"Un ringraziamento particolare - aggiunge D'Agostino - va a Irini Pervolaraki, vicepresidente di Federmanager Abruzzo e Molise, per avermi dato la possibilità di aderire e di partecipare attivamente alla realizzazione del progetto, seppur limitatamente a una lezione, quella tenutasi a Pescara, avente a oggetto l'etica di impresa e la rendicontazione del Bilancio integrativo di Sostenibilità e indicatori non finanziari, secondo la nuova normativa europea, a cura del dottor Andrea Ragazzini, e con testimonial Marco Feliziani, Ceo del gruppo Simonelli, e Daniele Eccher dall'Eco, Corporate Sustainability manager senior della Fater Spa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA