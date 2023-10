Sanità: Marsilio, apertura Tip Pescara sana grave ferita

"Un obiettivo importante e prestigioso che sana una ferita di cui potevamo vergognarci fino a qualche anno fa. Cinque anni fa ho scoperto che non esisteva in tutto l'abruzzo la Terapia intensiva pediatrica adatta a curare in maniera professionale e competente i piccoli pazienti e che le famiglie che hanno delle situazioni molto gravi". Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, all'evento inaugurale della Terapia intensiva pediatrica (Tip) all'ospedale di Pescara.

Il presidente ricorda che, spinti "dalle sollecitazioni dell'associazione Progetto Noemi, che ringrazio per averci accompagnato in questo percorso difficile, in modo costruttivo, dando sempre buoni consigli e sempre collaborando per la soluzione dei problemi, siamo arrivati a questo obiettivo.

Purtroppo - ricorda il governatore - in mezzo ci sono stati due anni di Covid in cui le terapie intensive sono state assorbite dall'emergenza, ma poi, collaborando con il Bambino Gesu, da oggi tutte le famiglie sanno che anche in Abruzzo se un bambino ha bisogno di una terapia intensiva la può trovare qui a Pescara. Stiamo rafforzando l'offerta sanitartia abruzzese e questo credo sia un grande biettivo raggiunto".

Rispondendo alle domande dei cronisti, Marsilio ha poi aggiunto che "la rete ospedaliera è stata approvata, verrà presto trasformata in legge dal Consiglio regionale e prevede i Dea funzionali, uno strumento e una organizzazione innovativa che abbiamo ottenuto dopo un duro confronto durato anni con i diversi ministri che si sono succeduti e con i diversi governi.

Il Governo Meloni, con il ministro Schillaci - ha affermato - ha approvato questa formulazione e noi pensiamo che il modello abruzzese possa fare da apripista e da esempio per le altre regioni che hanno come noi la caratteristica di una bassa densità demografica e una conformazione orografica prevalentemente montuosa, che non consente di obbedire ai dettami del decreto Lorenzin".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA