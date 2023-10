Sanità, Locatelli, Tip Pescara bellissimo modello

"Un bellissimo esempio, un modello, anche di collaborazione tra tanti attori: la Regione Abruzzo, che si è data da fare davanti a una richiesta di un'associazione e delle famiglie, però poi tanti altri attori hanno contribuito alla realizzazione di un progetto che sembrava molto lontano fino a qualche tempo fa". Lo afferma il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, all'evento inaugurale della Terapia intensiva pediatrica (Tip) all'ospedale di Pescara. "Sono venuta un anno fa - ricorda il ministro - e la strada non si era ancora concretizzata, oggi invece possiamo dire che la Terapia intensiva pediatrica funziona. Penso che per il futuro questa sarà davvero una strada importante per la Regione, per le famiglie, per i bimbi e per tutti, anche per noi".





